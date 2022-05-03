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鳳山、大寮、大樹區5日停水15小時 影響3.7萬戶

2022/5/3 11:31
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（中央社記者洪學廣高雄3日電）為辦理翁公園淨水場高低壓電氣設備停電檢驗，高市鳳山、大寮及大樹3區將於5月5日上午9時到隔天凌晨0時停水，總計3萬1615戶停水、5487戶減壓，共影響3萬7102戶。

台灣自來水公司第七區管理處今天上午發布訊息說明，為辦理111年度翁公園淨水場高低壓電氣設備停電檢驗，鳳山、大寮、大樹區將自5日上午9時至6日凌晨0時停水，共有3萬1615戶停水，5487戶減壓，共影響3萬7102戶。

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第七區管理處指出，停水地區包括鳳山區誠智里、東門里、鳳東里、誠德里、誠信里、生明里；大寮區大寮里、上寮里、三隆里、琉球里、翁園里、山頂里、忠義里、永芳里、義和里、溪寮里、江山里、光武里、中興里、會社里；大樹區九曲里。此外，降壓地區則有大寮區前庄里、中庄里。

台水公司也提醒，停水工業區包含和發工業區（和春基地）、萬大工業區、瓦厝街小型工業區一帶。停水轄區涵蓋凱旋醫院大寮院區、大寮區清潔隊等。（編輯：陳仁華）1110503

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