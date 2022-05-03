隨扈確診 柯文哲5/4居家辦公

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（中央社記者陳怡璇台北3日電）台北市政府證實，市長柯文哲的隨扈確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），已隔離；柯文哲僅跟此隨扈同車5分鐘並全程戴口罩、保持社交距離，柯文哲明天先採居家辦公。

台北市長柯文哲下午原訂要視察聯合醫院忠孝院區，但並未出現。副市長黃珊珊出席時則表示，出門前柯文哲的隨扈快篩陽性，柯文哲緊急做了快篩則是陰性。

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晚間北市府副發言人魏佑任表示，該隨扈PCR結果為陽性，現已按照確診者程序進行隔離。由於該隨扈1及2日都休假，僅今天上午與柯文哲同搭公車、中午短暫外出行程同車約5分鐘，兩人全程皆戴口罩、保持社交距離，有接觸風險但應未達密切接觸標準。

魏佑任指出，保險起見，柯文哲明天會先採居家辦公，並做自我健康監測；與隨扈鄰近座位九宮格同仁採取以篩代隔，辦公室其餘人員因少接觸或未接觸，將照原定計畫繼續正常或居家辦公，市長室也於稍早清消靜置中。（編輯：李錫璋）1110503