南投兒童疫苗6日開打 防副作用接種學校停課3天

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（中央社記者吳哲豪南投4日電）南投衛生局將從6日起為縣內6至11歲學童接種莫德納疫苗，衛生局指出，初估全縣約有2萬1000名學童符合接種資格，因應接種疫苗後產生副作用，接種學校會暫停實體課程3天。

南投縣府今天發布新聞稿指出，接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗採自願性質，家長可選擇校園集中接種或到合約醫療院所接種，學校調查學童接種意願，也提供家長至少7天思考時間。

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縣府表示，為預防學童接種疫苗可能產生副作用及不適反應，要求學校自集中接種日起暫停實體課3天，採用線上教學方式；停課期間，家長若有照顧學生需求，其中1人得申請防疫照顧假，如家長有照顧困難，學校需協助照顧安置，讓家長安心工作。

另外，隨著疫情不斷升溫，縣府即日起設置「聯合辦公區」，前往縣府洽公民眾，統一在縣政大樓1樓辦理各項業務，建設處、社會及勞動處、地政處等單位，都在設有辦公窗口提供服務，其他單位則由服務中心通知各局處派員在1樓大廳洽辦。（編輯：郭諭儒）1110504