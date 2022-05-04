宜縣府補助弱勢家庭購買快篩試劑 每戶500元

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣4日電）宜蘭縣政府今天表示，近日疫情升溫，為照顧弱勢，將針對縣內低收入戶、中低收入戶家庭每戶補助新台幣500元購買快篩試劑，25日將直接撥入帳戶，約5000戶家庭受益。

縣府發布新聞稿表示，隨著近日COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，民眾紛紛購買快篩試劑，保護自身及家人健康。目前市面上家用快篩試劑一盒約500元，對經濟弱勢家庭造成負擔，經縣長林姿妙指示後，縣府相關局處對縣內低收入戶、中低收入戶家庭進行列冊，並以社會救助金專戶，每戶補助500元購買快篩試劑，相關民眾不需要申請，25日就會直接撥入民眾帳戶，希望讓弱勢民眾不用煩惱、齊心合力對抗病毒。

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頭城鎮代理鎮長蔡文益告訴中央社記者，疫情持續升溫，對民眾生活及經濟產生影響，各行各業也遭受嚴重衝擊，但鎮公所也因疫情停辦許多活動，省下一些經費。為將經費用在經濟紓困上，鎮公所計畫編列5800萬元預算，希望協助鎮民度過難關，近日將爭取鎮民代表會同意。

他表示，計劃若經代表會同意通過，最快在7月時只要設籍在頭城鎮的鎮民，每人將發放2000元；詳細發放規定，正在研議中。（編輯：李錫璋）1110504