議員建議防疫在家學習 陳其邁：已規劃虛實整合課程

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（中央社記者蔡孟妤高雄5日電）國內COVID-19疫情延燒，高市議員童燕珍建議推動「防疫在家學習」，高雄市長陳其邁表示，目前高市仍以實體課程為主，但已在規劃虛實整合課程，為疫情高峰期做好準備。

童燕珍上午在議會質詢指出，部分學校已因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停課，隨著疫情逐漸嚴峻，市府應可考慮讓家長替孩子申請「防疫在家學習」。

陳其邁答詢表示，高雄現在仍以實體課程為主，但市府已著手規劃「虛實整合課程」，至於何時實施，會視疫情判斷，「主要高峰期過後，問題就不大，但要撐過高峰期，市府已為高峰期做好準備」。

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童燕珍並提出以「線上線下直播教學」的方式，進行遠距離教學。教育局長謝文斌答詢表示，會積極預備「線上、線下混合教學」模式，並推廣至更多學校，近日已在評估，預計下週會找幾所學校試辦，啟動相關措施。

謝文斌並指，如果學生家裡沒有相關設備，市府已備妥約1萬多個平板電腦，有需要的學生可向學校登記，教育局就會用最快速度配送到校給學生。（編輯：陳仁華）1110505