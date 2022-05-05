民進黨基隆市黨部公告 安樂、七堵議員提名人選

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民主進步黨基隆市黨部5日公告第2波市議員提名人選，包含安樂區提名洪森永、張之豪、吳驊珈，及七堵區提名曾怡芳、林坤明。（民進黨基隆市黨部提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年5月5日

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（中央社記者王朝鈺基隆5日電）民進黨基隆市黨部今天公告第2波市議員提名人選，包含安樂區提名洪森永、張之豪、吳驊珈，及七堵區提名曾怡芳、林坤明。

民進黨基隆市安樂區有5人登記，爭取3席市議員提名名額，七堵區則有3人登記爭取2席提名名額，市黨部4月14日公布民調結果，前基隆市政府副發言人游本明以些微差距，在安樂區民調排序第4，游本明提出成績複查，經市黨部民調小組完成複查程序後，並無改變原先結果。

民進黨基隆市黨部今天表示，昨天召開第17屆第20次執行委員會，通過2022年民進黨基隆市議員第2波提名，安樂區部分，提名前基隆市議員洪森永、現任基隆市議員張之豪、前立法委員蔡適應服務處執行秘書吳驊珈，七堵區則提名前基隆市政府秘書曾怡芳、基隆市議員蘇仁和特別助理林坤明。

此外，市黨部已於3月31日公布第1波基隆市議員提名人選，中正區為現任基隆市議員張顥瀚；信義區為現任基隆市議員陳宜、前基隆市政府秘書陳軍佐；仁愛區為現任基隆市議員鄭文婷、童子瑋；中山區為現任基隆市議員張秉鈞、前民進黨基隆市黨部執行長施偉政。（編輯：方沛清）1110505