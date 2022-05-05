口湖鄉長宣布退出民進黨 杜絕個人官司被政治操作

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（中央社記者姜宜菁雲林縣5日電）民進黨籍雲林縣口湖鄉長林哲凌涉貪汙案，他月前到地方黨部登記參選縣議員，但今天發布退黨聲明，提及個人官司被政治操作，已造成黨的傷害，因此退黨，年底將以無黨籍身分參選雲林縣議員。

林哲凌涉民國108年起夥同黃姓女子等人向綠能業者索賄不法資金逾新台幣3457萬元，雲林地檢署去年8月依貪汙罪將林哲凌等8人提起公訴，雲林地院裁定林哲凌100萬元交保，限制出境出海。全案還在審理中。

林哲凌今天告訴中央社記者，對於自己的官司有信心，相信司法會還他清白，但他認為，所遭遇的官司是個人的事，但是前立委黃國昌1日卻在臉書（Facebook）消費此事。

林哲凌對外發布退黨聲明，「已經有政客、特定媒體以我為工具，藉以打擊民進黨，亟欲從中獲取政治利益，心中深感遺憾，因此決定退黨以杜絕政治操弄，也還給民進黨一個公道」。

林哲凌說，他最無法忍受因個人官司而傷害了民進黨，甚至外界扭曲政府的綠能政策。

林哲凌已連2屆鄉長，今年底選舉將轉戰跑道，競選雲林縣議員，他月前到民進黨雲林縣黨部登記提名。

民進黨雲林縣黨部執行長林廉貴指出，黨部原規劃第6選區縣議員提名2席，因選戰需求，徵召現任縣議員蔡孟真，另外傾向提名現任縣議員蔡岳儒、林哲凌；如今林哲凌退黨，此選區提名人選送黨部執委會討論。

林哲凌強調，他今後仍將一如往常，懷抱堅定的信念，做應該做的事，走應該走的路，年底要以無黨籍參選雲林縣議員，繼續為地方服務。（編輯：陳仁華）1110505