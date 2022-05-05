台中發送7萬校園快篩試劑 擇定5校為領取窗口

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台中市教育局5日發送中央配給的7萬劑快篩試劑，將提供給公私立大專院校以下學校、幼兒園、補習班以及兒童課後照顧中心，如與確診者接觸被匡列為密切接觸者，校方將依規發給居隔單、快篩試劑，並已擇定5所學校為發送窗口。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年5月5日

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（中央社記者趙麗妍台中5日電）台中市教育局發送7萬劑快篩試劑，提供公私立大專院校以下學校、幼兒園、補習班等，今天起如被匡列為接觸者，自主防疫期滿前能以快篩確認，擇定5所學校為發送窗口。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，疫情燒進校園，台中市教育局今天發送中央配給的7萬劑快篩試劑，給公私立大專院校以下學校、幼兒園、補習班以及兒童課後照顧中心，如與確診者接觸被匡列為密切接觸者，校方將依規發給居隔單、快篩試劑。

教育局透過文字稿指出，擇定神岡區神岡國小、沙鹿區竹林國小、霧峰區霧峰國小、北屯區仁美國小、西區中正國小等5所中心學校為發放窗口，學校在完成造冊及登錄資訊後前往領取，高中職以下學校學生及幼兒園幼童每人2劑，大學（含）以上學生及成人每人3劑。

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教育局說明，若有確診個案時，防疫長應依確診個案匡列原則進行密切接觸者造冊，並將電子檔傳送衛生局指定信箱，後續各單位應即時到教育局提供的線上表單完成人數通報，持快篩試劑領用簽收單至中心學校領取。

教育局指出，領到快篩試劑後，連同「先行配合居家隔離宣導通知單」發給密切接觸者，再行放學返家進行居家隔離。夜間發生的確診個案，將「先行配合居家隔離宣導通知單」透過通訊軟體提供密切接觸者，指定時間領取快篩試劑後，再請家長或家人至各單位領取快篩試劑。（編輯：謝雅竹）1110505