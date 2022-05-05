高雄輕軌月台首見雞出沒 列車一度暫停

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高雄輕軌C35站月台5日上午有雞出沒，導致列車一度暫停，高雄捷運公司表示，遇到雞是第一次。（高雄捷運公司提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年5月5日

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（中央社記者蔡孟妤高雄5日電）高雄輕軌C35站月台今天早上有雞出沒，導致列車一度暫停，等雞步行離開。高市府動保處接獲通報前往抓雞，目前安置動物收容所中。高捷公司表示，遇到小動物不罕見，但遇到雞是第一次。

高雄捷運公司接受中央社記者訪問表示，今天上午約6、7時，有民眾反映，高雄輕軌C35凱旋武昌站月台有雞出沒，司機員也發現了雞，並回報高捷公司。

高捷公司表示，輕軌因為在平面路上行駛，經常會遇到如狗、貓、鳥等各種小動物，基於愛護動物，都會讓小動物先離開，再續行。但遇到雞，今天是第一次。

據了解，附近疑似有私人土地在種菜、養雞，但無法得知是否與此事有關。高市府動保處對中央社記者表示，上午也接獲民眾通報輕軌月台有雞，並派員將雞帶回動物收容所安置，如有飼主，可附證明前來領回，或透過認養手續帶回。

高捷公司說明，依照SOP標準作業程序，駕駛中如發現沿線有小動物，司機員會先鳴笛示警，避免動物逗留在軌道，後續會回報行控中心，再派員至現場驅離或視狀況通報相關動保單位協助處理。

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高捷公司表示，感謝民眾的反應通報，如民眾在輕軌沿線有發現可能影響輕軌營運安全的事件，可利用輕軌客服專線（07-7939676）通報，高捷公司會盡速派員處理。

高捷公司並指出，為預防開放性軌道有異物闖入，高雄市捷運局與高捷公司，也正在進行軌道智慧防護系統整合計畫，目前已在C12駁二大義站至C13駁二蓬萊站路線段設置動物分析驅離系統，預計今年11月完成建置。（編輯：謝雅竹）1110505