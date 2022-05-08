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桃園多名議員確診 議會：可透過視訊參與會議

2022/5/8 19:38
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（中央社記者吳睿騏桃園8日電）桃園市議員葉明月在臉書發文表示確診COVID-19，桃園市議會今天表示，議員可透過遠距視訊方式參與會議，在總質詢期間還可以自行透過順序調整，達到參與會議目的。

葉明月在臉書發文表示，6日下午因為喉嚨痛、鼻塞、咳嗽還有一點發燒回家休息，6日晚間因為不放心而快篩，沒想到呈現陽性反應，7日一早前往醫院進行PCR採檢後，昨晚被通知確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），她立即宣布進行「10+7」隔離作業，服務團隊則實施「3+4」居家隔離方案。

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桃園市議會下午表示，除了葉明月之外，先前已有包括劉勝全、楊家俍、陳瑛、王仙蓮、涂權吉、簡智翔、黃家齊等多名市議員也確診，目前議會每週會進行全面大消毒，此外議員每週必須快篩2次，員工快篩1次，平時議員可透過遠距視訊開會方式參與，總質詢期間，除了透過視訊，也可自行協調更改質詢順序，不影響議事運作。

雖然中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天宣布，未來輕症居家照護對象距發病日或採檢日達7天，無須採檢即可解隔，檢驗陽性日為5月8日起的確診者都適用，但不回溯適用8日前的確診者，因此葉明月依然要遵循舊制的規定，進行「10+7」隔離作業。（編輯：李錫璋）1110508

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