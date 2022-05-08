中壢警分局長快篩陽性 無症狀居隔等待PCR結果

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桃園市政府警察局中壢分局長蕭欽杰8日上午自行快篩呈現陽性，他立即前往社區採檢站進行PCR採檢，隨後返回宿舍從嚴遵守防疫規定，並等待PCR採檢結果；分局已立即匡列與他在職場親密接觸的司機等3人進行快篩，結果都為陰性。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年5月8日

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（中央社記者吳睿騏桃園8日電）桃園市警察局中壢分局長蕭欽杰，今天上午自行快篩呈現陽性，他立即前往社區採檢站進行PCR採檢測，隨後返回宿舍從嚴遵守防疫規定，至於分局勤務則暫時交由2名副分局長代理。

蕭欽杰接受媒體電話訪問時表示，近來忙於防疫工作及轄區治安等公務，已經3個星期沒有回家，原本計劃在上午完成探訪工作後，返家與家人進行母親節聚餐，但一早自行快篩陽性，立即前往中壢區的社區採檢站進行PCR檢測，在結果出爐前先返回宿舍自行居家隔離。

蕭欽杰指出，平時任務繁重，為了避免感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），除了吃飯外幾乎都戴著口罩，更經常洗手、使用酒精消毒防疫，看到自己快篩陽性也嚇了一跳，目前身體沒有任何症狀，將會從嚴遵守防疫規定，並等待PCR採檢結果出爐。

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蕭欽杰說，在快篩陽性後，分局已立即匡列與他在職場親密接觸的司機等3人進行快篩，結果都為陰性，後續將遵從中央流行疫情指揮中心的規範辦理，至於分局的勤務，則交由2名副分局長代理。

桃園市警局表示，今天起確診者隔離及自我健康管理新制改為「7+7」天，若蕭欽杰確診將依新制居隔並進行防疫規範，蕭欽杰也成為桃園市10個分局中第一個因快篩陽性而居家隔離的分局長。（編輯：李錫璋）1110508