凌晨雷雨百隻豬疑電死傷 彰化豬農控太陽能設備釀禍

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彰化芳苑11日凌晨下起雷雨，林姓養豬業者一早到豬場時發現逾百隻豬倒地，經清點20多隻疑遭電死，另有140幾隻電傷；由於豬場屋頂租給能源公司設置太陽能光電板，業者懷疑避雷設施未裝妥釀禍。能源公司則對此表示，案發前已暫停運作，與廠區設備無關聯。（林姓豬農提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 111年5月11日

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（中央社記者蕭博陽彰化縣11日電）彰化縣一名豬農出租養豬場屋頂裝太陽能板發電，今天凌晨雷雨後，場內百隻豬死傷，豬農控訴設備有問題釀禍；中租能源開發公司對此表示，案發前已暫停運作，與廠區設備無關聯。

彰化縣芳苑鄉今天凌晨下起雷雨，林姓養豬業者一早到豬場工作時，發現場內逾百隻豬倒地，經清點20多隻疑遭電死，另有140幾隻電傷，損失約新台幣600萬元，由於豬場屋頂租給能源公司設置太陽能光電板，懷疑避雷設施未裝妥，雷擊竄入飼養場導致豬隻死傷。

林姓豬農今天透過民意代表接受媒體訪問表示，同樣狀況去年11月就發生，當時死傷損失約40隻豬，後來與對方中租能源開發公司協調，卻各說各話無交集，日前再邀對方會同第三方技師勘查，發現設備未確實接地，尤其避雷針根本無實質效果，只剩「引雷」作用。

豬農下午接受中央社記者訪問時表示，今天凌晨4時、5時降雨伴隨打雷，他清晨到豬場工作，發現豬隻「死得亂七八糟」，當場死亡約20多隻，還有逾百隻豬癱瘓、懷孕母豬流產，加上重傷豬隻無法進食，死亡數還會增加，損失至少500~600萬元，上次則損失120萬元。

林姓豬農說，日前會勘，中租公司派員出席，對於缺失未多辯駁，雖然去年11月後即暫停發電，但設備仍存在，他主要是要求確保設備安全，畢竟他會在這裡養豬，但拖延至今半年，未見業者展現處理誠意，才會透過民進黨立委陳秀寳、縣議員發聲。

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林姓豬農說，因應雨季將至，先前要求優先改善避雷針，想不到今天就發生這件事；對於是否拆除所有設備，他說，若業者能改善設備確保安全，不影響他養豬，願繼續出租屋頂設置太陽能板，且解約、拆除也不是單方面可決定，「我沒有立場去跟對方講這件事」。

中租能源開發公司透過旗下永唐公司說明，有關彰化縣芳苑鄉英德案場豬隻問題，因這處太陽能電場於事件發生前已暫停運作，業主今天遭遇不明原因豬隻死亡事件，雖可體諒心情，但對於所指涉原因，經派員現場檢視確認，實與廠區設備無關聯性。（編輯：陳仁華）1110511