台南啟動AI快篩影像辨識 13日起陽性視訊看診

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（中央社記者張榮祥台南12日電）居家隔離、自主防疫、居家檢疫3類對象快篩陽性，經醫事人員視訊判定即可視同確診，台南市長黃偉哲今天宣布啟動「台南共照雲」AI快篩影像辨識，明天起陽性直接安排視訊看診。

黃偉哲今天下午在台南市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會宣布啟動LINE「台南共照雲」AI快篩影像辨識，明天起只要確認民眾身分和快篩陽性後，直接安排醫師視訊看診，避免浪費醫療量能。

台南市政府衛生局發布新聞稿指出，居家隔離、自主防疫、居家檢疫等3類對象快篩陽性，今天起經醫事人員視訊判定即可視同確診，不須經過核酸檢測（PCR），市府已公布全市快篩陽性視訊門診清冊，且和成功大學、先進醫資、好想工作室合作，明天上午9時起透過「台南共照雲」@LINE官方帳號，推出人工智慧影像辨識快篩試劑結果功能，確認陽性後直接安排視訊看診。

衛生局統計，台南視訊醫療診所，包括27家醫院、668家診所、37家衛生所，合計732家。

成功大學校長蘇慧貞表示，人工智慧快篩影像辨識技術，由成大防疫科學中心開發，系統即時識別民眾快篩檢測結果，若因相片品質或快篩結果反應不明確，系統也將立即傳訊成大醫學院判斷，力求判讀正確。

至於不會使用LINE或健康益友APP者，衛生局也另和30家以上醫療診所合作開設快篩陽性視訊門診。（編輯：卞金峰）1110512