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竹縣家畜所救回23隻品種貓 待康復後開放認養

2022/5/14 10:48
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（中央社記者魯鋼駿新竹縣14日電）新竹縣家畜疾病防治所4月查獲非法特定寵物繁殖場，救出遭棄養的23隻布偶貓、英國短毛貓等品種貓，部分染上貓瘟，昨天牠們隔離期滿，後續將開放認養。

新竹縣政府家畜疾病防治所4月8日在竹東鎮查獲一處非法特定寵物繁殖場，現場查獲布偶貓、英國短毛貓等品種犬貓，共23隻，其中一隻已死亡。業者涉嫌違法繁殖及買賣特定寵物等，依動物保護法開罰。

新竹縣政府家畜疾病防治所所長彭正宇接受中央社記者電訪表示，當初共有22隻貓隻進入所內隔離，過程中有3隻貓咪染疫死亡，後來又有母貓產下小貓，截至目前共計救回23隻貓咪，尚有母貓懷孕中。

彭正宇指出，非法繁殖場環境很差，當初帶回的貓咪狀況都不太好，許多貓咪的眼睛有分泌物，除了貓瘟也有其他疾病混合型感染，經檢測後隔離救治，目前已逐漸恢復健康，但貓瘟的恢復期較長，仍須持續觀察。

彭正宇表示，家畜所會針對原飼主是否棄養或違法行為裁罰新台幣13萬元，並沒收貓咪，待處罰確定後，會再公告辦理認養。（編輯：郭諭儒）1110514

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