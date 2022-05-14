更多編輯台推薦新聞：
人體細胞圖譜助疾病治療 科學家揭研究過程如冰沙中鑑別水果顆粒
國際

人體細胞圖譜助疾病治療 科學家揭研究過程如冰沙中鑑別水果顆粒

COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握
生活

COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握

3類對象快篩陽性視同確診12日實施 通報5步驟一次看
生活

3類對象快篩陽性視同確診12日實施 通報5步驟一次看

疫情整理包》本土6萬4972例 開設學齡前兒童就醫綠色通道

疫情整理包》本土6萬4972例 開設學齡前兒童就醫綠色通道

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

綠園道車禍多 高市府彩繪路面警示慢行里長肯定

2022/5/14 11:33
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄14日電）高雄市鐵道一街綠園道交通事故增加，高市府試辦設置彩色標線，用紅底「停」標字與綠底行穿線，警示駕駛人小心慢行、注意左右來車及行人。當地里長說，用路人確實更小心了。

高雄市政府交通局今天新聞稿表示，沿著鐵道一街延伸到正義路的「綠園道」開通後，成為民眾往返三民區與鳳山區道路，車流增加，上下班尖峰時段機車速度快，交通事故增加，附近居民深受其擾。

當地里長反映，交通事故較多的路口，包括鐵道一街與九如一路237巷、鐵道一街與九如一路381巷、鐵道一街與有光路187巷等3處路口。這3處路口因可直通九如一路、大昌二路，用路人車速快、車流量也較綠園道開通前增加。

交通局對此試辦在主要多事故路口設置彩色標線，包含設置紅底彩鋪「停」標字與綠底彩鋪行穿線，加強警示駕駛人行經支道需停車再開，注意左右來車後再通過，並用綠底彩鋪行穿線凸顯路口，提醒幹道車輛需注意行人通過。

交通局也在鐵道一街沿線多處橫向支道設置停車再開標誌，加掛附牌注意左右來車，幹道則增設「慢」標字，透過標誌標線，傳達無號誌路口支道車輛需停車再開，幹道車輛則需減速慢行。警方也沿線設置測速照相及警示牌，加強超速及違停取締，維持道路安全。

三民區寶獅里里長林昆明指出，新鋪面效果不錯，已有部分機車經過時會稍微慢下來。

寶盛里里長任天霸表示，因為彩鋪很顯眼，多數人過路口時都會加強左右查看、注意來車再通過。

寶民里里長陳詩樁說，行人走在綠色行穿線上，可凸顯讓車輛注意到行人，提升其他用路人警覺性。（編輯：戴光育）1110514

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族