綠園道車禍多 高市府彩繪路面警示慢行里長肯定

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（中央社記者曾以寧高雄14日電）高雄市鐵道一街綠園道交通事故增加，高市府試辦設置彩色標線，用紅底「停」標字與綠底行穿線，警示駕駛人小心慢行、注意左右來車及行人。當地里長說，用路人確實更小心了。

高雄市政府交通局今天新聞稿表示，沿著鐵道一街延伸到正義路的「綠園道」開通後，成為民眾往返三民區與鳳山區道路，車流增加，上下班尖峰時段機車速度快，交通事故增加，附近居民深受其擾。

當地里長反映，交通事故較多的路口，包括鐵道一街與九如一路237巷、鐵道一街與九如一路381巷、鐵道一街與有光路187巷等3處路口。這3處路口因可直通九如一路、大昌二路，用路人車速快、車流量也較綠園道開通前增加。

交通局對此試辦在主要多事故路口設置彩色標線，包含設置紅底彩鋪「停」標字與綠底彩鋪行穿線，加強警示駕駛人行經支道需停車再開，注意左右來車後再通過，並用綠底彩鋪行穿線凸顯路口，提醒幹道車輛需注意行人通過。

交通局也在鐵道一街沿線多處橫向支道設置停車再開標誌，加掛附牌注意左右來車，幹道則增設「慢」標字，透過標誌標線，傳達無號誌路口支道車輛需停車再開，幹道車輛則需減速慢行。警方也沿線設置測速照相及警示牌，加強超速及違停取締，維持道路安全。

三民區寶獅里里長林昆明指出，新鋪面效果不錯，已有部分機車經過時會稍微慢下來。

寶盛里里長任天霸表示，因為彩鋪很顯眼，多數人過路口時都會加強左右查看、注意來車再通過。

寶民里里長陳詩樁說，行人走在綠色行穿線上，可凸顯讓車輛注意到行人，提升其他用路人警覺性。（編輯：戴光育）1110514