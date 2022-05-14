繼硨磲貝移植成功後 台東杉原灣放流2.4萬尾魚苗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣14日電）台東縣政府1年前在杉原灣海域移植硨磲貝成功後，今天再放流2萬4000尾魚苗，維護海洋生態。

台東縣長饒慶鈴上午和民眾一起前往杉原灣放流魚苗。她表示，自民國109年起在杉原灣海域移植硨磲貝，復育存活率達9成，成為本島第一個硨磲貝復育成功的地區。今天縣政府再攜手台東區漁會、台東大學等單位，將2萬4000尾嘉鱲魚苗進行放流。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

饒慶鈴表示，杉原灣海域礁石海岸近2公里，潮間帶長達數百公尺，除縣政府近期力推的水上活動外，珊瑚礁環境非常適合放流魚苗生棲成長，同屬杉原灣海域的富山漁業資源保育區，為全國最具保育有成海洋保護區，因此縣府對於當地的水域與漁業的環境改善列為重要施政目標。

另外，為優化杉原灣附近的富山漁業資源保育區水質，完成周圍共17戶商家污水管線接管，工程於今日完工，未來周遭生活廢污水都將過濾處理後再排放，讓杉原海灣能更潔淨，具有生態及永續性指標，同時進行魚苗放流，是為維護海洋資源盡一份心力。（編輯：黃世雅）1110514