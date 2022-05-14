朴子最後一頭水牛點頭如感謝 老農不捨淚眼送別

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（中央社記者黃國芳嘉義縣14日電）嘉義縣一名張姓老農不捨飼養8年的水牛被送進屠宰場，最後決定把朴子市最後一頭水牛送到屏東縣的崁頂護生園區終老，昨天要送別老牛時，水牛一再對著老農點頭，如同感謝一般，讓老農淚流滿面。

嘉義縣議員姜梅紅指出，張姓老農的兒子日前至服務處求助，因其父親年邁，無法再從事繁重的農務，希望父親早日退休，但家人也感念陪伴父親多年的水牛辛勤工作，不忍將水牛販售被屠宰，期盼能找到合適收容的單位。

姜梅紅則透過嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如等人協助，積極尋找全國各地收容單位，經嘉義市慈悲協會常務監事鍾淑芬從中牽線，幫水牛找到社團法人中華護生協會屏東縣崁頂護生園區安置。

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林珮如今天告訴中央社記者，這頭水牛是朴子市最後一頭水牛，為協助收容這頭水牛，家畜所員工四處接洽都碰壁，還好在嘉義市慈悲協會協助下找到水牛終老場所，且中華護生崁頂園區還特地整修牛舍，讓水牛有個舒適的養老處所。

林珮如指出，昨天是水牛要被送走的日子，張姓老農就先幫水牛洗澡，而水牛似乎也知道要離開主人，水牛站在牛車旁一再地對著老農點頭，如同感謝老農多年的照料，老農頓時淚流滿面，一度回到屋內，最後雖然不捨，還是將水牛送上車，老農離別依依神情，完全表現在臉上，場面令人動容。（編輯：黃世雅）1110514