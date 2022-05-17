援助烏克蘭難民 高醫等單位送愛到波蘭

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俄烏戰爭未歇，高雄醫學大學暨附設中和紀念醫院及高雄市關心人道援助學會等民間單位共同捐贈新台幣200多萬元及醫療民生必需品，透過波蘭的非政府組織援助烏克蘭難民。（高雄醫學大學暨附設中和紀念醫院提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年5月17日

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（中央社記者蔡孟妤高雄17日電）俄烏戰爭未歇，高醫及多個民間單位共同捐贈新台幣200多萬元及醫療民生必需品，援助烏克蘭難民；也與波蘭醫療院所合作成立醫療團，提供難民營醫療服務。

高雄醫學大學暨附設中和紀念醫院及高雄市關心人道援助學會等民間單位共同捐贈200多萬元及醫療民生必需品，透過波蘭的非政府組織援助烏克蘭難民，昨天在高雄醫學大學附設中和紀念醫院舉行捐贈視訊儀式。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長鍾飲文表示，目前烏克蘭情勢隨時變化，也隨時需要各項援助，希望大家同舟共濟，發揮人道關懷，讓遠在千里外的烏克蘭人感受到台灣的溫暖，也期待和平早日到來。

高雄醫學大學副校長吳登強說，透過與在波蘭的非政府組織合作，協助在波蘭或邊境的烏克蘭家庭，提供食物、醫療及住屋等需求。

國際外科學會理事長關皚麗表示，目前波蘭許多城市都有難民營，透過國際外科學會長期合作的夥伴，將物資運抵波蘭，在當地火車站發毛毯、寒衣、便當、水及食品等外，也與當地的醫療院所合作成立醫療團，提供難民營醫療服務。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院今天發布新聞稿表示，昨天的捐贈視訊儀式，由鍾飲文、吳登強、關皚麗、屏東基督教醫院執行長余廣亮、信徹蓮池功德會理事長釋一靜、關心人道救援學會常務理事陳春蓮等人共同見證，並跨國視訊。（編輯：郭諭儒）1110517