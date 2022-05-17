林右昌號召防疫生力軍 基隆招募護理和臨時人員

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（中央社記者王朝鈺基隆17日電）基隆市衛生局將對外招募30名護理人員和21名臨時人員，市長林右昌說，只要完成3劑疫苗接種且符合招募條件，歡迎即日起投件至衛生局，基隆防疫需要更多生力軍加入。

基隆市衛生局下午透過新聞稿表示，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發展，這次招募工作事項為協助居家醫療照護業務，工作地點在基隆市7個行政區衛生所及衛生局本部，護理人員月薪新台幣3萬1520元，學歷需高職以上護理科系畢業，並提供畢業證書或執照。

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臨時人員學歷同樣需高中職以上，具備基本電腦操作技能，工作待遇時薪168元計算，每週工時40小時，每月以4週計，護理人員和臨時人員都享有勞健保及6%勞工退休金提撥。

此外，衛生局表示，中央日前已開放特定對象接種第2次疫苗追加劑，市府已規劃6月中旬後為長者採取造冊集中接種，在此之前，符合資格的長者、18歲以上免疫不全及免疫力低下的民眾，仍可自行前往衛生局合約醫療院所，施打第2次追加劑。（編輯：李錫璋）1110517