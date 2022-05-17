挺醫護 政院顧問鄭宏輝到竹市醫院送千份美食

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（中央社記者魯鋼駿新竹市17日電）行政院顧問鄭宏輝發起美食送暖獲得在地店家支持，今天前往新竹市多家醫院關心篩檢量能，並贈送千份美味餐點為前線醫護人員加油打氣。

鄭宏輝透過新聞稿表示，目前醫院要負擔PCR（核酸檢測）工作、也是照護重症患者的最終防疫防線。

鄭宏輝表示，台灣朝著與病毒共存的目標前進，將考驗各地醫療資源量能，而醫護人員更面對染疫風險與龐大照護壓力，守在疫情前線被壓得喘不過氣，因此發起美食送暖，要用行動表達心中對醫護的感激。

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鄭宏輝說，他號召美食店家送暖到醫院，包括紅豆餅、包子店和餡餅店都熱情響應，分別送出美味餐點到南門綜合醫院、新竹馬偕紀念醫院、台大醫院新竹台大分院與國軍桃園總醫院新竹分院，為醫護人員送上暖心感謝，共抗疫情。

鄭宏輝指出，面對疫情來勢洶洶，勢必要補足醫療量能與舒緩醫護壓力，今天前往醫院也與醫護人員討論設置大型篩檢站的可行性，以及彈性開放診所加入快篩站行列，讓輕、重症患者分層分流，減輕醫療量能與醫護人員負擔。（編輯：李錫璋）1110517