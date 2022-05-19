輝瑞兒童疫苗 屏東30日起開打

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（中央社記者李卉婷屏東縣19日電）屏東今天新增2142例本土確診，縣府表示，為提升兒童保護力，30日起將陸續安排至165所國小施打輝瑞兒童疫苗，已將接種須知及評估意願書發放給家長，家長將有考慮期。

屏東縣政府今天發布新聞稿指出，今天新增2142例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，以屏東市565例最多，其次為東港鎮174例。另外，全縣部分班級暫停實體課程校數有103校257班。

屏東衛生局指出，針對輝瑞兒童疫苗施打意願，縣內165所國小已在今天將接種須知及評估意願書發放給家長，將有考慮期，並於30日起安排至各校施打；國中及高中第3劑BNT追加劑，將於24日發放意願書，自6月6日起安排至各校施打。

另外，若未能於校園集中施打疫苗的學童，5至11歲兒童可至縣內兒童疫苗門診施打；12至17歲青少年可至合約醫療院所或衛生所施打，家長可帶孩童就近前往。

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針對近日疫情確診數明顯上升，衛生局指出，5月8日起開始積極投藥治療，目前屏東輝瑞Paxlovid投藥率為2.48%、默沙東Molnupiravir投藥率為1.05%，均高於全國平均值1.39%、0.51%。

衛生局說，為提升疫苗覆蓋率，21日上午8時30分至11時30分，在屏東火車站加開500劑莫德納疫苗隨到隨打，兒童年滿6歲以上即可施打，記得攜帶健保卡、小黃卡。此外，65歲以上長輩5月底前施打疫苗，不論1、2、3、4劑，都可以領500元禮券。（編輯：謝雅竹）1110519