酋長岩游隼幼鳥成功離巢 親鳥伴飛翱翔天際

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新北市瑞芳區深澳酋長岩築巢的一對游隼繁殖成功，近日幼鳥由親鳥陪伴離巢飛翔。圖為13日親鳥帶回食物給雛鳥享用。（基隆野鳥學會提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年5月20日

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（中央社記者黃旭昇新北20日電）位於瑞芳酋長岩的游隼巢穴傳喜訊，有隻幼鳥成功離巢由親鳥伴飛翱翔天際；新北市動保處今天說，已設告示牌禁止空拍機及攀岩騷擾行為，否則最高可處2年有期徒刑。

新北市瑞芳區深澳酋長岩築巢的一對游隼，今年繁殖1隻幼鳥，6日跌落巢穴下方草叢，8日流落到靠近海岸的岩石區。這隻遊隼幼鳥12日飛回酋長岩的巢位，近日在親鳥陪同離巢伴飛翱翔天際，讓保育人士相當興奮。

動保處官員今天告訴中央社記者，游隼是國內二級保育類動物，肉食性鳥類，大部分都在空曠的高空中獵捕；6年來長期在瑞芳區深澳酋長岩附近觀察與保護，都有自然繁殖的紀錄。

動保處說，前幾年有游隼幼鳥摔落巢穴往生，也有不明原因失蹤情形，今年繁殖比較成功，也讓長期關心的保育人士非常振奮。尤其，除瑞芳區酋長岩，近期在瑞芳與貢寮交界龍洞灣附近，也有發現新的游隼聚集巢穴。

動保處說，游隼俯衝速度超過時速300公里，是飛行最快的鳥類。酋長岩、龍洞為保育類游隼棲息地，每年2月至6月為繁殖季節，3月孵卵期，4月、5月育雛期，5月下旬已可見親鳥教授雛鳥捕食技巧。

基隆野鳥學會11日發新聞稿表示，公元2017年首次發現新北市瑞芳區酋長岩繁殖後，已連續第6年繁殖成功。酋長岩的某個巢位今年只有1隻幼鳥，8日被發現掉落40公尺地面幸無礙；今年可能因繁殖季雨量多，導致孵出幼鳥數偏少，其他幾個巢區也普遍類似。

與以往不同的是，這次親鳥會餵食給落巢的幼鳥，基隆野鳥學研判，可能因只有1隻幼鳥，親鳥不必分心照顧，且新北動保處將封鎖線拉出較遠，降低游隼戒心。

透過學會成員拍攝影片可以觀察，這隻幼鳥18日離巢，在2隻親鳥陪伴下飛翔。其他，也有2隻親鳥爭相餵食的有趣畫面，或雛鳥差點墜崖，親鳥趕緊保護的溫馨鏡頭。

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動保處說，游隼為一夫一妻制，每窩產卵平均約2枚至4枚，卵為紅褐色。雌雄親鳥輪流孵卵，孵卵期間領域性極強，雛鳥孵出後由親鳥撫養，在36天至42天後離巢。

動保處表示，每年都會在保育區域設置告示牌結合志工宣導，游隼繁殖季節禁止空拍機與攀岩等騷擾行為，違者可依野生動物保育法規定，最高裁處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣50萬元以下罰金。（編輯：方沛清）1110520

新北市動保處20日表示，瑞芳區酋長岩的某個游隼巢穴近日繁殖成功，幼鳥順利離巢。圖為5月5日幼鳥在巢位走下坡，學習如何離巢。（基隆野鳥學會提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年5月20日

新北市動保處20日表示，瑞芳區酋長岩的某個游隼巢穴繁殖成功，近日幼鳥由親鳥陪伴離巢飛翔。圖為18日2隻親鳥陪著幼鳥一起伴飛翱翔。（基隆野鳥學會提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年5月20日

新北市瑞芳區深澳酋長岩築巢的一對游隼繁殖成功，近日幼鳥由親鳥陪伴離巢飛翔。圖為4月21日2隻親鳥共同爭相育雛的畫面。（基隆野鳥學會提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年5月20日