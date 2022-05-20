高雄高中以下5/23起停課 校園疫苗延後到5/30施打

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高雄市長陳其邁（中）20日在市府防疫記者會中提醒，從目前高雄疫情來看，在家染疫風險增加，年齡也有上升趨勢，民眾在家中務必也要注意防疫措施，有人確診就要避免在公共空間接觸，長時間聊天就算有戴口罩也還是有風險。中央社記者曾以寧攝 111年5月20日

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（中央社記者曾以寧高雄20日電）高雄市政府日前宣布，高中以下各級學校、幼兒園自23日停課至29日。教育局長謝文斌今天說，因應停課，校園疫苗延後到30日再開始繼續施打，並呼籲各校畢業典禮勿邀請民代。

高雄市政府今天召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，教育局長謝文斌表示，目前高雄市高中以下學生有919人確診或快篩陽性，並有1萬1966人暫停實體課程或實施防疫假。

謝文斌並宣布，因應日前宣布高中以下各級學校、幼兒園自23日起停課至29日，校園疫苗接種時間延後，30日後才會開始施打，將與衛生單位協調安排到校施打時間。

國中會考明天展開。謝文斌說，高雄考區不得進場應試的確診國三同學有176名，居家隔離、自主防疫的共有361人，將安排進入第二類備用試場應考。

謝文斌表示，各校將辦畢業典禮，先前已要求以線上辦理為原則，或採必要防疫措施實體舉行。今天再提醒各校精簡現場參與人員，不必要人員勿到場，高雄市議長曾麗燕也向市府表達關切，請各校避免邀請民代、里長參與，以減少接觸。

至於停課到30日的規劃是否延長，高雄市長陳其邁說，會再觀察疫情，不過目前判斷5月底疫情較嚴峻。他提醒，從目前高雄疫情來看，在家染疫風險增加，年齡也有上升趨勢，民眾在家務必也要注意防疫措施，有人確診就要避免在公共空間接觸，長時間聊天就算有戴口罩也還是有風險。

陳其邁並表示，北部受限於採檢量能，加上過去有大的社區傳播，群體免疫較多，南部過去沒有比較大的社區傳播發生，疫情擴散對南部相對不利，流行曲線還是有上升趨勢。

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中央流行疫情指揮中心今天公布高雄新增7525例COVID-19確診個案，高雄市政府表示，有境外移入、系統重複通報即改判85例，隔離期間轉陽1294例、外縣市旅遊史175例、密切接觸者5716例、新案疫調中255例。

許多地區龍舟賽因疫情紛紛喊卡，民眾好奇愛河端午龍舟嘉年華是否如期舉辦。高市運發局長侯尊堯上午出席議會質詢並接受媒體聯訪表示，仍繼續籌備中，目前有108隊、2200人報名，將以分流不群聚，要求選手至少打2劑疫苗，並在賽前做快篩等方式，確保選手健康。（編輯：黃世雅）1110520