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雙雙對對我愛你 北市結婚登記創民國99年來新高

2022/5/20 20:37
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（中央社記者陳怡璇台北20日電）北市民政局表示，今天日期2022520有雙雙對對我愛你的祝福意涵，結婚登記對數851對，創民國99年來新高；號稱結婚背景最好拍的士林戶所就有236對新人。

北市民政局新聞稿表示，每年5月20日為最熱門的結婚登記日之一，今年2022520更表示「雙雙對對我愛你」祝福之意。統計至下午5時30分止，今年520登記結婚對數為851對（含同婚15對），為自民國99年以來5月20日單日最高。

而擁有「北市最好拍結婚背景」美稱的士林戶政事務所，今日更是創下辦理236對結婚登記的紀錄，為北市12戶所最高，緊接著為信義戶所93對、大安戶所90對。

民政局表示，今日北市12戶所登記結婚對數，創下自民國99年以來5月20日單日新高，比北市4月份單月結婚對數的695對還高。

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同時今天的紀錄也是自99年公告「特別日期結婚案件」以來的史上第4名。第1名為100年1月1日1109對，第2名99年9月9日1093對，第3名100年10月10日937對。

民政局表示，北市府今年首次推出「2022台北千萬要結婚 結婚送千萬」抽獎活動，總獎金高達新台幣1000萬元，共計150個名額，有結婚月月抽、每季加碼和年度加碼抽，越早結婚登記，就有越多中獎機會。（編輯：張銘坤）1110520

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