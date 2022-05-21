台中和平快篩購買不易 江啟臣號召捐千劑送暖

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（中央社記者趙麗妍台中21日電）台中市和平區幅員廣大，快篩試劑除在便利商店、2處衛生所購買，否則得跨縣市購買，國民黨籍立委江啟臣號召下，今天捐贈千劑供和平區的中、低收入戶使用。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，偏鄉疫情升溫，台中市和平區因醫療資源短缺，快篩劑僅能在便利超商以及和平、梨山衛生所購買，否則得跨區到臨近縣市購買。

江啟臣今天透過文字稿說明，為減低鄉親困擾，號召國際青年商會中區會募集，籌措千劑快篩劑捐贈給和平區公所，後續由區公所統一配發，透過民間力量，解決鄉親燃眉之急。

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國際青年商會台中市二區執行長劉韋俊表示，江啟臣熱情號召，會友們熱烈迴響，一下子就籌齊目標數量。這次募集並非財團強勢挹注，而是所有會友的善心一點一滴籌集而成，展現台灣的人情味。

和平區公所區長吳萬福表示，和平區幅員遼闊，購買快篩劑非常不易，感謝各界熱心公益人士捐贈，將針對區內低收入戶、中低收入戶及急迫需要的民眾發放。（編輯：郭諭儒）1110521