高雄居家照護隔離逾2萬人 防疫垃圾清運模式調整

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國內COVID-19疫情升溫，考量高雄市居家照護隔離人數達2萬多人，高雄市環保局調整清運防疫垃圾模式，從原本每週一、五到府清運，配合疫情發展改為民眾隔離後第3、4天後清運。（高雄市環保局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年5月21日

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（中央社記者洪學廣高雄21日電）因應高雄居家照護隔離已達2萬多人，隔離期間無法外出倒垃圾，高雄市環保局調整清運防疫垃圾模式，從原本每週一、五到府清運，配合疫情發展改為民眾隔離後第3、4天後清運。

國內COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情升溫，高雄市政府環保局垃圾清運工作不間斷，考量高雄市居家照護隔離人數達2萬多人，市府提供到府收運生活照護垃圾服務需求數暴增，配合疫情現況，調整垃圾清運模式。

高雄環保局長張瑞琿表示，因高雄每天確診人數大增，原本固定每週一、五到府清運防疫垃圾模式不易執行，收運模式調整為民眾隔離的第3、4天後安排清運。

張瑞琿提醒，隔離期間若有垃圾清運需求，可於接獲里幹事關懷電話時提出垃圾清運申請，或自行到市府COVID-19個案追蹤關懷資訊系統申請，環保局接獲需求單後會安排時間由專人前往收運。

此外，因應今天國中教育會考登場，全高雄市共設21處考場，環保局昨天起動員防疫消毒大隊人力加強校園考場周邊戶外環境清消，提供考生家長監試人員安全無虞考場環境。

環保局提醒，為避免影響防疫垃圾清運量能，隔離期間不可排出巨大垃圾、家電、枕頭、衣物等非日常生活垃圾。（編輯：郭諭儒）1110521