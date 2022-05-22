台南社區篩檢站5月服務逾萬人 2處持續開設

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台南市政府從5月2日至20日透過3處社區篩檢站服務1萬3383名民眾，其中2處將於23日至29日持續開設。圖為南區松柏育樂中心篩檢站。（台南市衛生局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年5月22日

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（中央社記者楊思瑞台南22日電）台南市政府從5月2日至20日透過3處社區篩檢站服務1萬3383名民眾，其中4 610人為使用家用快篩陽性後進一步接受PCR檢測，陽性率90.8%，其中2處社區篩檢站將持續開設。

台南市政府衛生局今天發布新聞稿指出，位於南區松柏育樂中心、新化區體育公園及新營區營新醫院的3處社區篩檢站，從5月2日至20日共服務1萬3383名民眾，其中有疑似症狀施作鼻咽快篩8773人，現場快篩陽性後接著做PCR陽性確診者有758人。

台南市衛生局指出，社區篩檢站並為已自行使用C OVID-19（2019冠狀病毒疾病）家用快篩，且出現陽性反應的民眾進一步施作PCR檢測，服務人數為4610人，其中4187人經PCR檢測後陽性確診，陽性率90.8%。

台南市衛生局指出，自行使用家用快篩結果呈現陽性者，應將陽性快篩試劑使用透明夾鏈袋包裝，並攜帶身分證、健保卡前往社區篩檢站進一步PCR檢測。

台南市衛生局指出，明天至29日持續在南區松柏育樂中心及新化體育公園開設鼻咽快篩及PCR採檢站，時間為上午9時至12時、下午1時至4時，方便出現疑似COVID-19症狀者及時檢測。

台南市衛生局指出，除了社區篩檢站，台南市目前有13家醫療院所防疫門診可提供PCR採檢、看診、領藥的三合一服務，實際門診時間依各院所公告時間表為主。（編輯：張芷瑄）1110522