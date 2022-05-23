高雄確診比台北多 陳其邁：北部受限PCR採檢量能

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（中央社記者曾以寧高雄23日電）中央流行疫情指揮中心今天公布高雄新增7286例確診，比台北7185例多；高雄市長陳其邁說，北部確診數量受限PCR採檢量能，且有些人快篩陽卻沒去採檢，高雄較無採檢時間差。

中央流行疫情指揮中心今天公布高雄新增7286例本土確診。陳其邁今天召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會表示，其中包含境外移入、系統重複、改判20例，隔離期間轉陽1496例、外縣市旅遊史110例、密切接觸者5507例、新案疫調中153例。

中央流行疫情指揮中心今天公布台北市新增7185例，比高雄少。陳其邁說，推測是因為北部PCR採檢量能吃緊、還有預約時間差，今天確診數反映的是週末採檢情況，曲線往下走其實是受限PCR採檢量能；而且北部有些快篩陽的病人可能會把自己隱藏起來、不去驗PCR；也推測北部疫情確實進入斜率比較沒有那麼高的狀態。

陳其邁說，高雄確診人數從20日開始就維持在每天7000人左右，維持平原狀態，增加速度相對平緩，但預估總體確診人數還會往上走；高雄PCR採檢情況則是當天晚上採檢，隔天就能知道結果，時間差比較短。

高雄市確診者自主回報系統上路第2天，陳其邁說，今天約有4成民眾使用，可大幅縮減等待居隔通知書的時間，也減輕行政人員負擔；20日前沒有收到居隔單者，今天中午開始可以自行上網填單申請，由專人處理核發，已收到約2000件申請，資料填妥、沒有錯誤的話，最快申請後10到20分鐘就可以收到居隔單。

高中以下各校今天起開始暫停實體課程，教育局長謝文斌表示，學校仍有提供基本照顧服務，今天統計國、高中生到校約1%，國小共3481人，佔2.72%，幼兒園則有16%學生到校。

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高雄有500多家基層診所加入居家照護診療，媒體詢問如何分配各診所案量。陳其邁說，派案會協調，一間診所希望收約30個個案，平均分配醫療量能；由基層診所負擔輕症病患，也能減輕大醫院負擔。

輝瑞兒童疫苗25日將開打，市府日前表示，將有6.7萬劑可施打，媒體詢問數量如何估算。衛生局簡任技正潘炤穎說，經統計高雄適用有族群12.7萬人，6.7萬為初步估算值，將依實際狀況需求，提醒中央配發，兒童接種也將盡量以校園接種方式進行安排。（編輯：陳仁華）1110523