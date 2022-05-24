高市校園啟動遠距教學1週 仍有約2%學生到校上課

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（中央社記者蔡孟妤高雄24日電）高雄市校園昨天起遠距教學1週，這兩天仍有約2%學生到校上課，有學生說，還是喜歡到校上課氛圍，設備也較豐富；校長則表示，會兼顧到校與在家上課學生的上課權益。

市府教育局今天發布新聞稿表示，昨天高雄市遠距教學1週第1天，三級學校學生到校4874人、占2.06%；今天則到校5215人、占2.2%。

小港區漢民國小今天有16名學生到校上課，校長焦熙昌說，雖然學校採取1週遠距教學，但到校上課學生，或家長無法托顧的學生，仍正常上學，老師按表上課，教室也都有線上教學設備，讓到校與在家上課學生有相同上課權益。

五福國中有2600多名學生，今天有35名學生到校，其中二年級有2間教室分別有3至4名同學。校長陳宗慶說，學校依進度上課，因此未將學生集中於1班上課，到校學生仍到自己班級，在教室內與同學、老師一起進行線上上課。

到校上課的學生說，還是喜歡到校上課氛圍，且校園設備豐富，現在可以獨享；也有學生笑說，校園裡沒人，剛好適合沉思。

教育局表示，高雄市校園遠距教學1週，教師均按照進度，利用包括達學堂等平台進行課程直播，並與同學互動；另也有很多教學平台提供教學資源，包括教育部因材網、PaGamO、高中自主學習行動網與學習吧等。（編輯：陳仁華）1110524