南投快篩站轉型 26日起提供一站式診療得來速

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（中央社記者蕭博陽南投縣25日電）配合中央宣布快篩陽性即確診政策，南投縣社區快篩站轉型提供一站式診療「得來速」服務，民眾持健保卡、快篩陽性檢體與醫師視訊診療後，再委託親友取藥，確診者切記勿外出。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，南投縣政府今天公布1241例確診個案，目前居家照護人數5143例，縣府衛生局透過新聞稿表示，配合快篩陽性即確診明天起全民適用的政策，縣內10家醫院、多數診所自5月26日起提供一站式診療「得來速」服務。

衛生局指出，民眾若快篩陽性，應馬上視訊醫療並領取藥物，爭取治療時間，衛生局整合作業推出「視訊診療，取藥得來速」服務，縮短民眾就醫時間，也能把握黃金投藥期，避免輕症患者成為中、重症。

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衛生局表示，縣府昨天獲配3000人份口服抗病毒藥物Paxlovid，今天全面配送縣內99處醫事機構，大幅提升給藥便利性；除10家醫院，參加通訊診療診所大部分都可提供藥物，也可持醫生開立處方箋到指定地點領藥，確診者切記不可外出，備好健保卡、快篩陽性檢體，與醫師視訊診療後，再委託親友拿藥。

衛生局表示，配合「視訊診療，取藥得來速」有衛生福利部南投醫院、南投基督教醫院、埔里基督教醫院、台中榮民總醫院埔里分院、衛生福利部草屯療養院、佑民醫院、曾漢棋綜合醫院、惠和醫院、竹山秀傳醫院、東華醫院，其中草屯療養院服務對象為精神科患者。（編輯：張芷瑄）1110525