雲林香瓜、洋香瓜6成受損 縣府建議中央現金救助

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雲林縣政府農業處代理處長蔡耿宇（左1）27日表示，雲林縣洋香瓜、香瓜因大雨損失慘重，超過6成種植面積受損，希望農委會接獲縣府承報的資料，盡快公告辦理雲林縣農民現金救助。（雲林縣農業處提供）中央社記者蔡智明傳真 111年5月27日

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（中央社記者蔡智明雲林縣27日電）雲林縣洋香瓜、香瓜種植面積約147公頃，5月中大雨損失慘重，縣府今天邀請農委會台南農改場、農糧署至虎尾、崙背等主要產地會勘，確認超過6成受損，建議中央列入災害現金救助。

雲林縣農業處代理處長蔡耿宇告訴中央社記者，雲林縣洋香瓜、香瓜受5月中旬豪大雨影響導致植枝死亡及果實腐爛，24日縣府邀集相關單位至水林、大埤勘災確認災損。

蔡耿宇說，今天再至虎尾、崙背、褒忠、土庫、四湖及水林鄉等地區會勘，發現同樣受損嚴重，確認超過6成種植面積受損，符合中央救助規定，建議農委會將洋香瓜、香瓜列入災害現金救助。

台南農改場副研究員黃圓滿表示，這是屬於延遲性災情，大雨過後葉子、瓜藤先爛掉，再來瓜果也無養分跟著腐爛，已勘災數個瓜園狀況一樣慘，瓜農只能趕快復耕，期待下一次收成。

崙背鄉阿勸村瓜農李新証向縣府官員說，他向台糖承租11多公頃土地種植洋香瓜，全被大雨收走，光種植成本就損失新台幣400萬元。

蔡耿宇說，希望農委會接獲縣府提報的資料，儘快公告辦理雲林縣種植洋香瓜、香瓜農民現金救助。（編輯：謝雅竹）1110527

雲林縣洋香瓜、香瓜受5月中旬豪大雨影響，導致植枝死亡及果實腐爛，農民損失慘重。（雲林縣農業處提供）中央社記者蔡智明傳真 111年5月27日