更多編輯台推薦新聞：
台北台中高中以下遠距教學延至6/2 各縣市規劃一次看
生活

台北台中高中以下遠距教學延至6/2 各縣市規劃一次看

統一發票111年3-4月千萬得主 信義區超商買15元飲料中獎
生活

統一發票111年3-4月千萬得主 信義區超商買15元飲料中獎

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看
生活

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看

疫情整理包》快篩陽即確診上路 台北台中遠距教學延長一週

疫情整理包》快篩陽即確診上路 台北台中遠距教學延長一週

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

花蓮市和與那國町締盟姐妹市40年 將設紀念碑

2022/5/27 17:30（5/27 17:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
花蓮市與日本與那國町締結姊妹市邁入40年，花蓮市長魏嘉賢（前）27日和與那國町長糸數健一（後）透過視訊連線交流，宣布今年10月將於花蓮中琉公園設置紀念碑。（花蓮市公所提供）中央社記者張祈傳真 111年5月27日
花蓮市與日本與那國町締結姊妹市邁入40年，花蓮市長魏嘉賢（前）27日和與那國町長糸數健一（後）透過視訊連線交流，宣布今年10月將於花蓮中琉公園設置紀念碑。（花蓮市公所提供）中央社記者張祈傳真 111年5月27日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣27日電）花蓮市與日本與那國町締結姊妹市邁入40年，花蓮市長魏嘉賢今天和與那國町長糸數健一視訊交流會議，宣布今年10月將於中琉公園設置紀念碑，糸數健一承諾親自出席參與。

這場視訊交流會議由兩地市長、町長帶領各自團隊，以簡報介紹各自城市風光與人文特色，外交部東部辦事處長胡琪斌、副參事吳漢溪也列席參與。

糸數健一透過視訊表示，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）導致兩地交流減緩，但台灣在防疫措施的成果，大家有目共睹，也感謝花蓮市公所致贈防疫物資，台灣是很好的鄰居，任內會持續推動兩地國境交流。

糸數健一提到，他的母親戰後曾移居台灣高雄市居住，他對台灣有著像家人的情懷，對台灣印象最深的是「芒果非常好吃」。

魏嘉賢則感謝與那國町友人4年前為0206花蓮大地震受災戶發動募款，挹注受災戶重建家園；為慶祝兩地締盟姐妹市40週年，將製作紀念徽章、不鏽鋼紀念碑，也預告10月將於中琉公園設置紀念碑。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

糸數健一當場回覆，若無意外，他10月將到花蓮出席紀念碑揭幕活定，與魏市長一起主持，也期許兩地關係能拓展到經貿與交通層面，發展觀光。

花蓮市公所發布新聞資料指出，第二次世界大戰結束前，與那國町和台灣往來頻繁，1950年代後因黑市取締等因素，兩地不再有船舶交易往來，直到1982年10月8日花蓮市和與那國町締盟姐妹市，因而重啟雙方貿易交流。（編輯：黃世雅）1110527

花蓮市與日本與那國町締結姊妹市邁入40年，雙方27日進行視訊交流，花蓮市長魏嘉賢（前右2）帶領公所團隊出席，外交部東部辦事處長胡琪斌（前左2）及副參事吳漢溪（前左）也到場參與。（花蓮市公所提供）中央社記者張祈傳真 111年5月27日
花蓮市與日本與那國町締結姊妹市邁入40年，雙方27日進行視訊交流，花蓮市長魏嘉賢（前右2）帶領公所團隊出席，外交部東部辦事處長胡琪斌（前左2）及副參事吳漢溪（前左）也到場參與。（花蓮市公所提供）中央社記者張祈傳真 111年5月27日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族