民進黨花蓮黨部公布首波名單 徵召謝豪杰參選市長

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（中央社記者李先鳳花蓮縣29日電）年底將舉行九合一大選，民進黨花蓮縣黨部今天公布第一波名單，包括徵召花蓮市民代表謝豪杰參選花蓮市長，提名張美慧、胡仁順、陳財能、林則箷與王格致參選縣議員。

民主進步黨花蓮縣黨部發布訊息表示，經執委會決議，2022年底公職選舉將提名張美慧、胡仁順、陳財能、林則箷與王格致參選縣議員；徵召部分，花蓮市市長人選為謝豪杰，縣議員有林資斌，鄉鎮市民代表則是莊依婕、歐彥志、田珍綺、蘇文將、黃登科以及林金和。

黨部希望結合老將新秀，能夠搶下更多席次，讓民進黨在花蓮有機會服務民眾，為花蓮開創新的建設。

徵召花蓮市民代表謝豪杰參選花蓮市市長，他曾任職過前立委蕭美琴的助理，擔任市民代表勤走基層，以「看好花蓮」為出發點，盼能對花蓮市政有所改革。

縣議員第一選區，提名縣現任議員張美慧以及花蓮市民代表胡仁順。張美慧上屆以最高票當選，地方支持爭取連任的呼聲極高；胡仁順則是經過兩任市民代表歷練，獲得許多年輕族群支持，傳承將退休的議員莊枝財問政精神。

縣議員第二、第三選區，分別提名曾參選馬祖縣長的陳財能，及立委范雲辦公室副主任王格致、前立委蕭美琴助理林則箷。

縣議員第五選區徵召原住民返鄉青年林資斌，他是已故前議員曾玉霞之孫，返鄉後投入地方原住民事務，希望延續服務族人的精神。

花蓮市民代表徵召議員莊枝財女兒莊依婕、返鄉青年田珍綺以及餐飲業者歐彥志；吉安鄉民代表徵召現任鄉代蘇文將及黃登科；玉里鎮民代表徵召阿美族青年林金和。

國民黨花蓮縣黨部上週召開縣委員會，通過年底花蓮縣鄉鎮市長、縣議員、鄉鎮市民代與村里長選舉領表登記與提名時程，於7月15日前黨部委員會核定提名名單；在花蓮市長領表登記及提名部分，決議授權「花蓮縣黨部選舉資格審查暨提名委員會」另予專案辦理。（編輯：黃世雅）1110529