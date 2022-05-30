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不重蹈北藝噪音罰單 捷運盃街舞賽改到劍南路站

2022/5/30 18:58
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（中央社記者陳怡璇台北30日電）有主辦單位在台北表演藝術中心舉辦舞蹈比賽，因噪音超標被環保局開罰新台幣1萬8000元，台北捷運表示，原定在北藝舉辦的捷運盃校際街舞大賽將改到劍南路站。

台北表演藝術中心於28、29日有TaipeiBboyCity世界霹靂舞大賽及活動，但被周邊居民投訴太吵、震動影響生活。台北市環保局稽查大隊長顏伶珍表示，27日彩排時就接到投訴，當時有協助主辦單位調整音量。

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顏伶珍說，28日下午噪音超標1次，先開單並限期改善；29日上午與下午各超標1次，因超出分貝數的不同，分別開罰新台幣6000元與1萬2000元，而晚上其實又超標1次，但因時段不同標準不同，算是另個新案，也先開單限期改善。

台北捷運則表示，6月18日捷運盃校際街舞大賽排舞與霹靂舞Battle賽事，性質也與世界霹靂舞大賽相同，既然當地居民有此困擾，就先不要在北藝舉辦，改至捷運劍南路站舉行。（編輯：李錫璋）1110530

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