台電除役礙子變盆栽 贈金門家扶助募款幫弱勢

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（中央社記者黃慧敏金門縣31日電）台電金門區營業處員工將除役的「礙子」裝置改造成盆栽，捐贈家扶中心，協助籌措經費。金門家扶中心表示，今天起只要捐助新台幣3000元，即贈送1組，30組送完為止。

金門家扶中心發布新聞指出，台電金門區營業處處長黃甘杏帶著員工及家屬打造的綠色植栽共30份，交給金門家扶中心扶幼主委楊肅謙，代表台電工作人員，對家扶中心扶幼工作獻上心力。

黃甘杏表示，「礙子」是電線桿上的絕緣器，原本除役的「礙子」須運回台灣擊碎後掩埋，既浪費資源又增加成本，現透過全體營業處員工及家屬，用壓克力水彩及蝶古巴特的拓印技巧，將原先在電線桿上默默支持輸電力量、外觀平凡無奇的「礙子」經華麗轉身後，成為放在桌上令人賞心悅目的綠色盆栽。

黃甘杏說，員工彩繪的不只是「礙子」，更是愛；「礙子」盆栽贈與家扶中心的目的，希望能在家扶中心籌措弱勢兒童生活及助學工作上助上一臂之力，發揮國營事業協助地方弱勢群族的領頭羊角色，尤其在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）延燒時刻，盼能帶動地方企業，協助關懷在地弱勢群族。

楊肅謙感謝台電金門區營業處及台電家族人員協助，讓台電有「礙」、家扶有「愛」，成就一樁美事。

他表示，同時感謝金門縣林務所花費心思，以專業手法在「礙子」盆栽上植入多肉綠色植物，讓盆栽綠意盎然，造型吸睛，頗有療癒效果；盆栽底座上烙有台電金門營業處及林務所限定燒製印記，更有紀念意義。

家扶中心指出，今天起贊助家扶中心兒童生活助學費用3000元，就可把1個「礙子」盆栽帶回家，總計30份，送完為止。（編輯：戴光育）1110531