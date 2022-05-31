高市防疫提紓困方案 第1階段8.6億元

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（中央社記者蔡孟妤高雄31日電）因應疫情紓困，高市府今天宣布14個局處研擬的第1階段紓困方案，以5到7月為期，集中在解決與市民生活較息息相關項目，金額新台幣8.6億元。未來將會視疫情及需求滾動檢討。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴大造成市民經濟及生活上損失，高雄市長陳其邁指示各局處研提相關紓困措施，包括財政局等14個局處提出紓困方案，第1階段以今年5到7月為紓困期間。

對於相關紓困措施，財政局今天新聞稿表示，「租金、規費減免或延繳」部分，包括營業用市有非公用出租土地減租30%及延繳1個月；出租市有不動產，依出租情形酌減租金30～60%(如單親及銀髮家園減租30%等)；市有出租耕地及三七五租約耕地減租20%。

財政局及捷運局主辦設定地上權案(營運中)及建物標租案(整建裝修完成)減租60%；文化局所轄演藝場館場租減免；場域營運商家減租至少50%；觀光局所轄風景區委外廠商減租50%。

全市公有零售市場、農產品批發市場、蓮潭高雄物產館規費、漁貨拍賣市場租金(使用費)全免；運動發展局及教育局委外運動場館、停車場規費、權利金減收；市轄產業園區公共設施維護費減半，租金與汙水處理費緩繳1年。

「地方稅減徵、延期或分期繳納」。房屋稅部分，民眾因受疫情影響致停(歇)業或營業面積縮減，稅捐處將主動輔導房屋稅稅率由營業用稅率3%，改按非住家非營業用稅率2%。停駛車輛主動辦理使用牌照稅退稅(停徵)。查定課徵娛樂稅，5至7月主動辦理減半徵收。民眾有受疫情影響無法如期繳納房屋稅、使用牌照稅及地價稅，可向稅捐處申請展延繳納期限或延(1年)、分(3年)期繳稅。

「青創貸款暫延及調降動產質借利率」部分，青年創業貸款本金寬限期及延長貸款最長1年，租金補助款可提前批次請領。質借民眾因確診或受居家隔離、居家檢疫者，提供質借月利率減0.2%。另受疫情影響無法如期繳息或取贖質借民眾，提供放寬展延繳息次數。

「各項補貼服務措施」部分，加碼身障者房屋租金補貼市民身障者房屋租金補貼，原依實際承租坪數、家庭人口數，按月每坪補貼200元，並以租金總額50%為上限，這次依原補貼金額再加碼1次性補貼30%。

針對經濟弱勢學生發放疫情停課午餐代金、低收學生例假日安心餐食票卡等，補助弱勢學生餐食外，也提供弱勢學生上網門號及平板，供在家上網學習。

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