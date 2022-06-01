疫情仍處高原期 高市高中以下遠距教學延長至12日

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（中央社記者蔡孟妤高雄1日電）高雄市政府今天宣布，高雄市居家遠距教學再從6月6日延長至6月12日；畢典仍依原先學校協商的方式及時間辦理，另到校接種COVID-19疫苗也持續進行，不受影響。

教育局長謝文斌今天在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會表示，經過與家長、教師、校長團體討論後，認為需要延長居家遠距教學，因此今天宣布居家遠距教學將從6月6日再延長至6月12日。

謝文斌說，高中以下學校、公立幼兒園、補習班及課照中心暫停實體課程，改線上教學，但家長如無法照顧子女，學校、幼兒園及課照中心仍須提供基本照顧服務；非營利、準公、私立幼兒園則自主決定暫停實體課程日期。

此外，畢業典禮仍依原先學校協商的方式及時間辦理，到校接種疫苗也持續進行，不受影響。謝文斌說，不少高中畢典採實體進行，但會有些規範，例如針對參與人員會有限制，而國中、國小有部分畢典選擇線上進行。

中央今天起在六都設置大型接種站，為5至11歲兒童施打COVID-19疫苗，其中高雄接種站設在高雄展覽館。衛生局簡任技正潘炤穎說，全日開放預約名額約1000人，上午已接種近700人，現場以預約者居多。

市長陳其邁表示，端午連假將至，但中南部仍處於疫情高原狀態，目前高雄陽性盛行率約5.9%，預估要到10%至15%，疫情才會反轉下降。他也提醒，快篩試劑不用每天驗，有症狀再篩；醫院陪病者以1人為限，避免疫情擴散。

受疫情及梅雨氣候影響，民眾出門捐血意願低，台南、高雄捐血中心血庫告急，陳其邁也呼籲身體健康者，可以踴躍捐血，幫忙解決醫院醫療用血不足困境。

潘炤穎說明，中央公布高雄今天新增11499例本土確診個案，但扣掉38例境外移入、重複通報等，今天新增11461例，其中94.1%是快篩陽性判定確診。（編輯：陳仁華）1110601