蔣萬安：大巨蛋延宕8年 最大輸家是台北市民

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（中央社記者林長順台北2日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安今天受訪時表示，大巨蛋延宕8年，空轉虛耗，（柯市府）當時喊著五大弊案，現在看來就是政治操作，最大的輸家是台北市民，希望爭議儘快落幕。

蔣萬安上午出席萬華區福音里端午節活動，接受媒體聯訪時作上述表示。他結束活動後，立即前往台北市立聯合醫院忠孝院區，出席愛心送餐挺醫護活動。

蔣萬安指出，大巨蛋延宕8年，空轉虛耗，當時喊著五大弊案，現在看來就是政治操作，還要收爛攤子。如果大巨蛋沒有延宕，可以創造經濟效益、周邊商機產值甚至市民使用場館權益，早就可以讓大家共享。

蔣萬安表示，這場鬧劇（大巨蛋爭議）最大的輸家還是台北市民，市民希望看到的是爭議儘快落幕，趕快完成最後一哩路，讓市民有優質場館可以使用。

媒體詢問對於雲林同心、同鄉會今天在台北市召開記者會，力挺無任所大使林佳龍參選台北市長的看法，蔣萬安指出，疫情當下，他與在地議員真正關心的是台北市民需要什麼、想要什麼。

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他說，也因為如此，所以他不斷籌措社會上的愛心、捐贈防疫物資、提供愛心餐點給第一線醫護人員、在立法院爭取紓困補助，協助基層商家，這才是最重要的事情，至於民進黨內部的事，他不作評論。

對於行政院昨天召開記者會，宣布台灣跟美國將啟動「台美21世紀貿易倡議」，蔣萬安指出，沒有看到任何實質的內容、也沒有看到雙方官員簽字、沒有法律的約束力，甚至大家非常關心的降低關稅、貿易自由化等課題也沒有看到詳實的細述，他認為只是再一次大內宣而已。（編輯：李錫璋）1110602