中正紀念堂日接種369人 柯文哲建議收起來

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（中央社記者陳昱婷、劉建邦台北2日電）台北榮民總醫院昨天起進駐中正紀念堂設兒童疫苗接種站，不過單日僅369人掛號，台北市長柯文哲今天被議員問及此事時建議，這不必要，明天就收起來，不要再弄了。

柯文哲今天下午赴台北市議會接受市政總質詢，國民黨籍議員鍾沛君表示，中正紀念堂COVID-19（2019冠狀病毒疾病）輝瑞兒童疫苗接種站昨天只打了369個人，柯文哲反對設站，是不是已經預見這個狀況。

柯文哲回應，因為兒童疫苗接種時程都排好了，而且最重要的是家長同意書，要讓家長考慮7天，這個站要現場馬上收同意書很困難。

鍾沛君說，有民眾今天中午到場發現，北榮出動82名工作人員，穿著全套防護衣坐在位子上，卻只有2個小孩，中央設站時是不是沒想清楚。

柯文哲表示，中央那時沒通知市府就自己下令，建議如果是民眾看到的這樣，這不必要，撤掉就好，明天就收起來，不要再弄了。

國民黨籍議員汪志冰質疑，市府說中央設站沒通知，但衛福部醫福會執行長王必勝說，六都市長都會打電話跟他熱線溝通，柯文哲怎麼不跟他溝通，這麼大牌。

台北市副市長黃珊珊回應，她每天都有用LINE跟王必勝聯絡，甚至晚上10時還在通電話。中正紀念堂設站時，她還怪王必勝怎麼不通知，王必勝則回說，因為行政院長蘇貞昌上午10時公布，很急著要去安排，來不及跟她說。

汪志冰接著問柯文哲有無跟王必勝或衛福部長陳時中通過電話，柯文哲說，沒通過電話，但如果政策有問題，會直接去衛福部找陳時中。

此外，針對木柵機廠車來速篩檢站將在明天退場，黃珊珊說，北士科、自由廣場車來速也會慢慢退場，北士科端午連假期間會縮減到只開一線、服務到下午4時，自由廣場則要跟負責的北榮商量。（編輯：李亨山）1110602