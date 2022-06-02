台積電選定高球場設台中廠 議員：近3千張球證恐成廢紙

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中2日電）台積電選定台中原興農高爾夫球場土地籌設新廠，台中市議員蕭隆澤今天指出，占地90公頃的球場被徵收，數百名員工、桿弟面臨失業，近3000張球證恐成廢紙，市府應照顧民眾權益。

台中市議會今天召開定期會市政總質詢，民進黨台中市議員蕭隆澤質詢指出，台積電到台中設廠，市府宣布招商成功，他卻接獲民眾陳情，台積電選定原興農高爾夫球場設廠，球場地目被變更為科學園區用地，但球場員工、桿弟何去何從？

蕭隆澤表示，台積電投資台中，不應犧牲百姓生計，中科管理局僅以「依勞動基準法及相關規定辦理，管理局原則尊重」對外回應，根本是推諉，市府相關單位應協助，不要引發民怨。

市長盧秀燕表示，此案是中央媒合，建議中央應先保護球場工作人員、球場會員、在地民眾及在地相關產業的權益，顧及這4大對象權利的前提下才能同意台積電設廠；此案公展、說明會由市府負責，若民眾在公聽會中表示異議，市府會收集民眾意見報請中央，中央也必須正視民眾意見。

勞工局長張大春則表示，得知台積電要來投資時，勞工局就有注意到球場員工權益問題，且主動與球場聯繫，將持續進行調查，並協助勞工向公司協調，積極保障勞工權益。（編輯：陳仁華）1110602