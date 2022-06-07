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高市府挺第一線社福志工 逾8萬名每人可領2劑快篩

2022/6/7 13:35（6/7 14:21 更新）
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近來COVID-19疫情升溫，高雄市政府除免費提供弱勢族群快篩試劑，更力挺第一線照顧的社工、志工等8萬多人，6日起開放發放每人2劑快篩劑，以維護前線人員及受服務對象的健康安全。（高雄市社會局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年6月7日
近來COVID-19疫情升溫，高雄市政府除免費提供弱勢族群快篩試劑，更力挺第一線照顧的社工、志工等8萬多人，6日起開放發放每人2劑快篩劑，以維護前線人員及受服務對象的健康安全。（高雄市社會局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年6月7日
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（中央社記者洪學廣高雄7日電）有鑒於近期疫情升溫，高市府除免費提供弱勢族群快篩試劑，也力挺第一線照顧的社工、志工等8萬多人，昨天起開始發放每人2劑快篩，以維護第一線人員及受服務對象的健康安全。

近來COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，高雄市政府有鑒於第一線關懷訪視經濟弱勢族群的公私部門社工人員，以及服務6歲以下兒童的早療個管中心或據點、育兒資源中心工作人員、坐月子平台服務員、公部門志工及社區關懷據點、長青關懷服務隊志工等8萬3404人，恐增加染疫風險，因此免費提供每人2支快篩試劑，盼為社福人員們鼓舞打氣。

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高雄市社會局長謝琍琍表示，市府將「第一線社福工作人員」及「全市志工」等8萬3000多人列入快篩試劑免費發放對象後，全體動員分裝快篩劑，運送至四維行政中心及志工的事業主管機關，公私協力讓「第一線社福工作人員」及「全市志工」能在6月6日起領取免費快篩劑。

第一區坐月子到宅服務媒合平台主任張貝萍表示，疫情期間，產婦確實會比較擔心，若能有免費快篩試劑確實可以減輕服務員購買篩劑負擔，也讓產婦媽咪和寶寶獲得安心照顧。（編輯：張雅淨）1110607

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