塭仔圳闢30米主要道路 新北：打通新莊泰山交通

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（中央社記者王鴻國新北7日電）新北市加速推動塭仔圳市地重劃工程，考量輔仁大學附設醫院急診交通需求及周遭積淹水問題，現正開闢30公尺寬的主要道路，預定明年10月完工，以打通新莊泰山交通任督二脈。

地政局發布新聞稿表示，新北市自去年6月推動塭仔圳市地重劃第一區工程，其中具串聯新莊、泰山重要交通功能的30公尺寬主要道路，預計明年10月完工，屆時會取代路幅狹窄的三和路，銜接起新北大道、中環路與中正路，可望打通新泰地區交通任督二脈。

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新北市長侯友宜今天視察工程進度時表示，開闢這條長1235公尺的林蔭大道，不但要建構完整的交通路網，解決輔大醫院急診交通壅塞問題，更要優化周遭環境，藉興建基礎建設讓塭仔圳成為國門之都，帶動大台北地區發展。

侯友宜表示，塭仔圳重劃區有397公頃，面積相當於2.6個台北信義計劃區、4.7個新莊副都心，新北市將全力解決50年來新泰地區發展的沉痾，翻轉老舊城市樣貌，期盼塭仔圳成為都市重劃典範。（編輯：李錫璋）1110607