高雄發1劑快篩給確診者 3原民區打疫苗送現金

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高雄市7日單日確診新增1萬2555例，市長陳其邁宣布，8日起將發放給確診者1支快篩試劑，供第7天解隔離前篩檢。（高雄市政府提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年6月7日

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（中央社記者蔡孟妤高雄7日電）高市府宣布，茂林、桃源、那瑪夏3區，打疫苗送禮券改為領現金。另外，明起將發放1劑快篩試劑供確診者解隔離前篩檢，若驗出陽性仍可解隔，表示體內仍殘留病毒出門多加小心。

根據目前中央流行疫情指揮中心COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案解隔標準，輕症居家照護對象距發病日或採檢日達7天，無須採檢即可解隔離，接著展開7天自主健康管理。

高雄市長陳其邁今天下午在防疫記者會表示，高雄市快篩試劑充足，原本確診者不須快篩，但明天起，將發放給確診者1支快篩試劑，供第7天解隔離前篩檢，但不論篩檢陰性或陽性都仍可解隔。

陳其邁說，如驗出陽性也不用太緊張，可能表示身體有殘留病毒，但可提醒自己出門多注意，或是想再自行隔離1、2天也沒關係，篩檢結果不具強制力。

陳其邁並表示，茂林、桃源、那瑪夏3區，65歲以上長輩（含55歲以上原住民）今天起完成第3、4劑疫苗，可領現金新台幣700元；原本是領禮券，但考量原鄉部落超商有限，因此改領現金。

高雄教育局長謝文斌表示，持續為5歲至11歲兒童施打疫苗，預計近日可接種完畢；另國高中生第3劑疫苗也開始施打，希望最慢20日前打完。至於是否延長暫停實體課程，陳其邁說，近日會再做判斷。

高雄衛生局簡任技正潘炤穎表示，扣除17例境外移入、重複通報等案例，高雄市今天新增12555例本土確診個案，案例增多，主要是端午連假期間活動熱絡及廣發快篩試劑，目前高雄市疫情仍處高原期。

高雄衛生局長黃志中指出，高雄市目前負壓及專責病床共2290床，空床數1147床，空床率50.1%，加強型防疫旅館空床率也達88%，另6萬9809人採居家照護。

此外，高雄醫學大學附設醫院醫師李敏生在記者會上表示，施打疫苗可顯著降低「多發性系統發炎症候群」（MIS-C）風險，呼籲尚未接種疫苗的兒童，要盡快接種，保障安全。（編輯：郭諭儒）1110607