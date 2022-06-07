議員批北捷廁所設置缺失 柯文哲：將擬改善計畫

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（中央社記者黃麗芸、陳昱婷台北7日電）新黨籍台北市議員潘懷宗今天質詢指出，無障礙、親子和性別友善廁所設置標準各異，但台北捷運站卻常合併功能使用疑違法；市長柯文哲說，會請北捷公司擬改善計畫。

台北市議會今天進行市政總質詢，潘懷宗質詢指出，無障礙、親子和性別友善廁所依法都有各自設置標準，但他最近去體檢捷運站廁所卻發現很多都是1間（無障礙）廁所當3間（功能）使用，完全是違法狀況。

潘懷宗表示，內政部於民國106年依據兒少法通過實施公共場所親子廁所盥洗室設置辦法，其內有諸多規定，包括「不得與無障礙廁所合併設置」，若連捷運站都未依法設置，遑論北市其他公共場所。

他說，依法規定無障礙廁所是必須設置且可溯及既往，但親子廁所又不能和無障礙廁所合併使用，若排除相關替代方案，認為捷運廁所設置難以合格、達標。

會中，潘懷宗秀出數張捷運廁所照片說明，有些廁所是將無障礙與親子廁所合併使用，內部僅加設尿布版和兒童座椅，但親子廁所規定則須有兒童小便器和洗面盆，規格相差甚遠；另有無障礙廁所則在外加設尿布台和洗水槽，竟然就稱是親子廁所。

北捷公司總經理黃清信答詢表示，親子廁所設置辦法是由內政部營建署於民國106年所公布，但北捷廁所早從85年就開始陸續建置，考量既有建物設置困難，營建署於107年發布既有公共場所親子廁所盥洗室替代改善計畫作業程序和認定原則，規定既有建物無法依法設置時可提改善計畫，且依規定設限為交會轉乘站。

黃清信說，目前北捷已於109年完成親子廁所具體改善計畫、工程，並核備在案。

另，北捷目前共計有131個車站、381間無障礙廁所，目前都是依法設置，但仍會回去檢視相關廁所設置是否足額、合法，若有不足者將予以改善，且110、112年持續推動相關新增工程，廁所數量會持續提升，以符合法令規定。

柯文哲最後也允諾，回去會擬定相關改善計畫。（編輯：方沛清）1110607