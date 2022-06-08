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阻絕確診黑數 新竹縣社福團體為街友做快篩

2022/6/8 15:59（6/8 16:16 更新）
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社團法人新竹縣中華照顧者關懷協會、新竹市議員李國璋（後中）等8日到新竹市建國公園為街友進行快篩，盼阻絕病毒傳播鏈。（新竹縣中華照顧者關懷協會提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年6月8日
社團法人新竹縣中華照顧者關懷協會、新竹市議員李國璋（後中）等8日到新竹市建國公園為街友進行快篩，盼阻絕病毒傳播鏈。（新竹縣中華照顧者關懷協會提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年6月8日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市8日電）為阻絕社區確診黑數，社團法人新竹縣中華照顧者協會今天到新竹市建國公園為約20名街友進行快篩，進行防疫服務，盼能阻絕病毒傳播鏈。

新竹縣中華照顧者協會發布新聞稿表示，根據新竹市政府資料，約有50多名造冊在案的街友，平常聚集在車站、公園、活動中心附近。

協會表示，為了阻絕COVID-19（2019冠狀病毒疾病）社區確診黑數，新竹市議員李國璋、中華照顧者關懷協會主任林俊智今天冒著風雨到新竹市建國公園，為20名街友進行防疫快篩。

李國璋於稿中表示，這次他購入30份快篩劑，並邀請新竹縣中華照顧者關懷協會幫忙街頭弱勢進行防疫服務，讓防疫加分。

林俊智表示，為提升街友防疫意識，日前與台灣愛的萌芽福利協會合作，將平時提供安置居所無家者營業用的行動胖卡餐車，改裝為行動快篩與防疫物資車，如有相關長照單位與社福機構有防疫需求，也將使命必達。（編輯：方沛清）1110608

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