高市將為長者設社區接種站 9日宣布是否續停實體課

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

高雄市長陳其邁8日在記者會中宣布，針對65歲以上長者施打COVID-19疫苗，除可在醫療院所預約接種外，下週也將設置大型社區接種站，長者可透過區公所預約免費計程車前往。（高雄市政府提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年6月8日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄8日電）高雄市長陳其邁今天宣布，針對65歲以上長者施打COVID-19疫苗，除醫療院所預約，下週將設大型社區接種站方便長者施打；至於高中以下是否恢復實體課程，將於明天公布。

目前高雄市高中以下學校暫停實體課程至12日，對於之後是否恢復實體課程，陳其邁今天下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會表示，今天會召開專家會議討論，並於明天對外說明下週上課情形。

陳其邁並表示，針對65歲以上長者施打疫苗，市府將於下週開設大型社區接種站，長者可透過區公所預約免費計程車前往。

據市府規劃，將於17日、18日在五甲龍成宮、慈濟高雄靜思堂，及18日、19日在小港社教館、美濃國中、慈濟岡山園區設置大型社區接種站。

衛生局簡任技正潘炤穎表示，扣除境外移入、重複通報等22例轉銜個案，高雄市今天新增11026例本土確診個案，其中年輕族群社交、群聚風險高，雖已暫停實體課程，但12歲至19歲確診人數近日大幅上升，呼籲學生盡量留在家中。

教育局長謝文斌表示，5至11歲兒童持續施打疫苗，另國高中生活動力強，也會盡快打完第3劑疫苗，目前已施打約8%，預計17日前打完，建立保護力。

衛生局長黃志中說，目前高雄市負壓及專責病床有2283床，空床率51.7%，加強型防疫旅館484床，空床率88.6%，另有6萬9421人採居家照護。

陳其邁並表示，高雄市大量發放快篩試劑，針對社福、教育、孕婦、基層防疫、民生服務、大眾運輸、醫療等族群，已發放286萬5414劑，早發現早隔離、治療，減少傳染給家中長者機率。

對於死亡確診者殯葬安排，陳其邁說，市府有與殯葬業者溝通，針對空間規劃及流程會有優化措施，會再做一些調整，以兼顧亡者尊嚴及家屬追思心情。

另有媒體詢問，有確診者說市府發放的防疫關懷包中的零食口味辛辣，吃了咳嗽症狀加劇，陳其邁說，會參考修正，再做檢討改進。（編輯：陳仁華）1110608