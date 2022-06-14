更多編輯台推薦新聞：
蓋亞任務公布20億顆恆星數據 揭露銀河系星震
科技

蓋亞任務公布20億顆恆星數據 揭露銀河系星震

黃文擇病逝》八音才子獨立演出布袋戲上千角色 為素還真發聲30年
文化

黃文擇病逝》八音才子獨立演出布袋戲上千角色 為素還真發聲30年

入境檢疫3+4新制6/15上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡
生活

入境檢疫3+4新制6/15上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡

確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看
生活

確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
蘋果新聞網通報大量解僱 8/9裁員280人
首頁 / 地方

小港醫院擴大醫療量能 新急重症大樓112年完工

2022/6/14 12:49（6/14 13:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高雄市立小港醫院興建急重症醫療大樓，14日上午舉行上梁祈福典禮，預計112年完工試營運。（高雄市立小港醫院提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年6月14日
高雄市立小港醫院興建急重症醫療大樓，14日上午舉行上梁祈福典禮，預計112年完工試營運。（高雄市立小港醫院提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年6月14日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄14日電）高雄市立小港醫院將興建新急重症大樓，今天舉行上梁祈福典禮，未來規劃增設高壓氧治療機、核子醫學檢查、放射腫瘤治療、全新智能病房等，病床數增至753床，預計明年中完工。

高雄市政府秘書長郭添貴、衛生局長黃志中、立委賴瑞隆及多名高市議員出席上梁祈福典禮。

小港醫院院長郭昭宏表示，新急重症大樓將興建地下3樓、地上10樓建築物，規劃增設高壓氧治療機、核子醫學檢查、放射腫瘤治療，購置正子造影（PET）、全新智能病房等，總病床數將增加至753床，預計明年完工試營運。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

郭添貴表示，小港醫院是深耕南高雄24年的重要醫療機構，近年服務量飽和，需求量遠高於當初設置規模，感謝賴瑞隆協助市府向中央爭取補助經費，總投資額新台幣30億餘元，規劃完善醫療設備，為地方帶來更好的醫療環境。

賴瑞隆說，南高雄因位處重工業及高雄港區，大型車輛多、工安風險高，醫療設施、人力資源都急需擴充，明年新大樓啟用，將增加小港醫院整體服務能量，減少市民等候時間，提升醫療品質。（編輯：唐聲揚）1110614

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族