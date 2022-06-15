北大特區推BOT招商 規劃多元機能主題式商場

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（中央社記者王鴻國新北15日電）北大特區可望出現新百貨賣場，面積0.62公頃停二用地變更BOT招商案今天公告實施，規劃引入主題式商場及托老托幼、親子運動等空間，提供公益、停車、購物等多元機能。

新北市城鄉局今天表示，為滿足當地社區居民多項生活需求，市府辦理「台北大學特定區停二用地」都新計畫變更案今天起公告實施，未來將採設定地上權50年方式推動BOT招商案。

城鄉局表示，北大特區學成路與大成路路口，面積0.62公頃的停車場用地，透過個案變更方式調整土地使用規定，配合BOT案招商，容積率由400%調整至500%、放寬停車場空間免加倍設置規定及非停車場使用容積樓地板面積由1/3放寬為1/2。細部計畫今天發布實施。

城鄉局表示，未來規劃引入托老、托幼等公益空間，結合主題式商場及親子運動空間，提供公益、停車、購物、餐飲、休閒等多元機能。

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經發局向中央社記者表示，北大特區停二用地BOT案將公告招商到8月2日。預定經評選後，最快可於今年底前評選出開發商，未來商場將提供親子樂園、才藝中心、社區型教育機構、文創商店、特色書店或其他以老、幼為主題的商業服務設施，以發展適合學生、孩童、銀髮族群商業模式。

經發局表示，除商場外，也規劃設置411個汽車停車位、260個機車停車位，滿足當地民眾停車需求，提供更多的公共及生活服務。（編輯：郭諭儒）1110615