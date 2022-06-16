陳信瑜特別費明細仍未給 北市議會專案小組不滿

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（中央社記者劉建邦台北16日電）北市勞動局長陳信瑜特別費案，市議會調查專案小組今天開會，其中議員苗博雅說索特別費資料，法務局認為可提供，市府卻刻意拖拉；議會決行文調查局釐清偵查不公開定義及適用對象等。

台北市議會民政委員會今天召開「調查市府及勞動局涉嫌行政不中立、違法失職等事宜專案小組」第3次會議，北市法務局、政風處、勞動局等首長列席。

法務局長袁秀慧報告，針對首長特別費是否受議會監督範圍，經查察，依政府資訊公開法第3條等相關規定，特別費屬北市府各機關職權範圍資訊，除涉個資、隱私要遮蔽，否則應提供資料給議會。

她說，至於專案小組詢問首長特別費明細是否屬機密文件，經審酌北市府文書處理實施要點規定，且各法規內也有涉及公務機密內容處理方式，像政府採購法等，經整理後，認為首長特別費，並無法規明定屬公務機密，所以特別費不屬機密範圍。

她指出，針對北市府不提供勞動局長特別費明細，是依前任議長裁示內容，市府是尊重慣例，且市府及議會目前仍未有共識，但經此事件後，會檢討相關機制。

北市政風處長林炤宏報告，針對行政不中立資料及勞檢資料疑外洩部分，經議會向台北地檢署告發後，檢方來函，已把訪談筆錄、電磁紀錄及調查報告等資料送交給台北地檢署，至於是否由檢調查首長特別費明細，他持保留態度。

國民黨籍議員游淑慧、鍾沛君質詢，議會3月間就要求勞動局提供特別費明細等資料，非要等送交檢調後，才以偵查不公開為由不提供明細，這段時間根本藐視專案小組，浪費大家時間。

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社會民主黨籍議員苗博雅說，議員向市府索取特別費資料，經法務局認為是可提供，但北市府卻沒有提供且刻意拖拉，根本是在耍議會專案小組。

專案小組最後決議，包含特別費明細應提供給議員問政索資，且市府第一時間就要提供資料，6月底前應提出議員索資規範草案，並補齊勞動局餐敘對象明細，而專案小組將行文調查局釐清偵查不公開及適用對象等內容。（編輯：李亨山）1110616