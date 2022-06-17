高雄開兒童莫德納接種站 青少年第3劑校園接種4成

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高雄市長陳其邁（右）17日表示，觀察整體疫情趨勢已開始往下走，此外，針對6到11歲兒童，即日起也陸續在慈濟岡山園區、小港社教館、五甲龍成宮、美濃國中、慈濟高雄靜思堂等處開設疫苗接種站，共準備6500劑莫德納疫苗，接種不限劑次，可預約也可隨到隨打。中央社記者曾以寧攝 111年6月17日

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（中央社記者曾以寧高雄17日電）高市府今天起陸續開設6到11歲兒童疫苗社區接種站，提供兒童接種第1、2劑莫德納疫苗。國高中第3劑BNT疫苗到校接種率已達4成，僅剩部分學校間隔期未滿將另外安排。

高雄市長陳其邁召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會表示，針對6到11歲兒童，今天起陸續在慈濟岡山園區、小港社教館、五甲龍成宮、美濃國中、慈濟高雄靜思堂等開設接種站，共準備6500劑莫德納疫苗，接種不限劑次，可上網預約，也開放現場隨到隨打。

此外，在各地衛生所也將陸續開設莫德納疫苗專診，共準備2600劑，年滿6歲即可前往接種，需先電洽各衛生所預約。

高雄市政府教育局長謝文斌表示，國中、高中第3劑BNT疫苗到今天大致施打告一段落，22校接種完後，預期整體到校接種率達4成，還有約30所學校因間隔期未滿，會再另行安排接種。

11歲以下兒童莫德納、輝瑞疫苗部分，謝文斌說，除了社區接種站，接下來也會再依各校時辰，待間隔滿4週後，再通知同學家長、安排入校施打。

屏東重症兒童可能由高雄醫院收治，媒體詢問高雄醫療量能。陳其邁說，高屏區和澎湖屬同一個緊急醫療網，病房會聯合調度，除了高雄病患，高雄榮總、高醫還負責澎湖，高雄長庚、義大醫院負責屏東；醫療量能規劃和重症治療採區域合作支援已經行之有年，也有各領域專家組成COVID-19重症小組，針對不同對象、情況，就個案進行討論、交換經驗。

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高雄市政府衛生局長指出，目前緊急醫療網運作順暢，其他縣市重症病童送到高雄住院，經過分配負荷量足以承受，照顧高雄在地病童也沒有問題，目前負責照顧幼兒的加護病房佔床數約8成，專責病房則是62%。

中央流行疫情指揮中心今天公布高雄新增8248例。高市府表示其中包含11例境外移入、系統重複通報和改判，整體疫情趨勢往下走，但近日陸續有在邊境驗到Omicron亞變異株BA.4、BA.5，提醒民眾落實防疫。（編輯：方沛清）1110617